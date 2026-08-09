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Мурат Гассиев ответил, заинтересован ли он в поединке с непобеждённым британцем

Мурат Гассиев ответил, заинтересован ли он в поединке с непобеждённым британцем
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32-летний чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев (33-2, 26 КО/ТКО) ответил, заинтересован ли он в поединке с 21-летним непобеждённым обладателем титулов WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британцем Мозесом Итаумой (14-0, 12 КО/ТКО).

«Мозес — молодой и очень талантливый боец. Думаю, у него хорошее будущее. Если они посчитают, что [бой со мной] — подходящий вариант после [Хрговича], тогда давайте это сделаем. Никогда не убегаю, не боюсь никого. Если этот бой состоится, приеду в Великобританию», — приводит слова Гассиева портал Boxing News.

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