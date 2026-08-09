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Мурат Гассиев оценил карьеру Александра Усика в боксе

Мурат Гассиев оценил карьеру Александра Усика в боксе
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32-летний чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев оценил карьеру непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях украинца Александра Усика в боксе.

«Усик пошёл налево, я — направо. У него была сенсационная карьера, а я пошёл в противоположном направлении, пережил много травм и некоторые проблемы с промоутерами. Но всё это только сделало меня сильнее», — приводит слова Гассиева портал Boxing News.

В профессиональном рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года.

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