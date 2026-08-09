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Холлоуэй отреагировал на слова Абдель-Азиза о доминировании Усмана Нурмагомедова над ним

Холлоуэй отреагировал на слова Абдель-Азиза о доминировании Усмана Нурмагомедова над ним
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй отреагировал на слова менеджера Али Абдель-Азиза, который заявил, что Усман Нурмагомедов доминировал бы над ним в возможном поединке.

«Али ничего не смыслит в боях», — сказал Холлоуэй в ответ на вопрос зрителя о прогнозе Абдель-Азиза во время стрима в Kick.

Холлоуэй в июле на UFC 329 победил Конора Макгрегора после того, как ирландец получил травму колена в начале боя. Для гавайца это была первая победа после того, как в марте он проиграл Чарльзу Оливейре и лишился пояса BMF. Усман Нурмагомедов, в свою очередь, стал свободным агентом после победы над Арчи Колганом на PFL New York.

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