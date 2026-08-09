Источник: бой Волкановски и Евлоева возглавит турнир UFC 333 в октябре

Титульный бой в полулёгком весе между чемпионом организации Александром Волкановски и претендентом Мовсаром Евлоевым возглавит турнир UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби. Об этом сообщает телеграм-канал REDFURYMMA.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения. В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне, Великобритания, Евлоев победил большинством судейских голосов британца Лерона Мёрфи.

В свою очередь, в своём последнем бою Волкановски победил бразильца Диего Лопеса единогласным решением на турнире UFC 326 1 февраля 2026 года.

Официального подтверждения со стороны UFC пока не поступало.