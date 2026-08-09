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Пётр Ян и Мераб Двалишвили проведут реванш в соглавном бою UFC 333 — источник

Пётр Ян и Мераб Двалишвили проведут реванш в соглавном бою UFC 333 — источник
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Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян проведёт защиту титула против Мераба Двалишвили в соглавном событии турнира UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби. Об этом сообщает телеграм-канал REDFURYMMA.

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

В своём последнем поединке, который состоялся 6 декабря и возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе, США, Пётр разделил октагон с грузином Двалишвили. Для бойцов это был реванш. Ян одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Официального подтверждения со стороны UFC пока не поступало.

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Источник: бой Волкановски и Евлоева возглавит турнир UFC 333 в октябре
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