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Ушёл из жизни отец казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова — источник

Ушёл из жизни отец казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова — источник
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Бактыбай Рахманулы, отец казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова, скончался на 66-м году жизни, сообщает издание Vesti.kz со ссылкой на новостной портал Ozgerisinfo.

По информации источника, трагедия произошла 2 августа. Об этом стало известно из объявления о поминальном обеде, опубликованного в аккаунте Ozgerisinfo. Сообщается, что информацию подтвердил источник, близкий к команде бойца.

«Уважаемые родственники, близкие и друзья. В честь нашего отца, Алпамысова Бактыбая Рахманулы, будет дан четверговый поминальный обед с чтением Корана. Просим принять участие в чтении Корана и вознести молитвы», — говорится в обращении к родным и близким.

Поминальный обед с чтением Корана состоится в четверг, 13 августа, в Караганде.

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