Ислам Махачев: смогу победить Иэна Гэрри уже в первом раунде, если буду следовать плану

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев заявил, что может завершить бой против Иэна Мачадо Гэрри досрочно уже в первом раунде, если будет следовать своему плану.

«Нам нужно следовать нашему плану. Станем постоянно преследовать его, давить на него и не давать ему пространства для того, чтобы убегать. Буду контролировать этот бой. Могу сделать этот бой лёгким. Все знают, что дагестанская борьба лучшая в мире, но использую любую возможность, чтобы закончить поединок досрочно. Нужно просто следовать своему плану — и я смогу победить его уже в первом раунде», — сказал Махачев в видео для YouTube-канала UFC.