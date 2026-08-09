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Ислам Махачев: смогу победить Иэна Гэрри уже в первом раунде, если буду следовать плану

Ислам Махачев: смогу победить Иэна Гэрри уже в первом раунде, если буду следовать плану
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев заявил, что может завершить бой против Иэна Мачадо Гэрри досрочно уже в первом раунде, если будет следовать своему плану.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Нам нужно следовать нашему плану. Станем постоянно преследовать его, давить на него и не давать ему пространства для того, чтобы убегать. Буду контролировать этот бой. Могу сделать этот бой лёгким. Все знают, что дагестанская борьба лучшая в мире, но использую любую возможность, чтобы закончить поединок досрочно. Нужно просто следовать своему плану — и я смогу победить его уже в первом раунде», — сказал Махачев в видео для YouTube-канала UFC.

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