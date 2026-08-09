«Хочу увидеть его без сознания». Иэн Гэрри — о предстоящем поединке с Исламом Махачевым

Претендент на титул UFC в полусреднем весе ирландский боец Иэн Гэрри заявил, что у чемпиона дивизиона россиянина Ислама Махачева нет шансов против него в стойке.

«Ислам никогда не дрался с таким высоким и длинноруким соперником, как я, не говоря уже о человеке, который двигается так, как я. У него нет ни единого шанса в стойке против меня. Хочу увидеть его без сознания. Никаких оправданий не будет, когда его побью. Я — Иэн Гэрри, лучший боец в мире — и точка», — сказал Гэрри в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале UFC.

Бой между Гэрри и Махачевым состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.