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«Хочу увидеть его без сознания». Иэн Гэрри — о предстоящем поединке с Исламом Махачевым

«Хочу увидеть его без сознания». Иэн Гэрри — о предстоящем поединке с Исламом Махачевым
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Претендент на титул UFC в полусреднем весе ирландский боец Иэн Гэрри заявил, что у чемпиона дивизиона россиянина Ислама Махачева нет шансов против него в стойке.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Ислам никогда не дрался с таким высоким и длинноруким соперником, как я, не говоря уже о человеке, который двигается так, как я. У него нет ни единого шанса в стойке против меня. Хочу увидеть его без сознания. Никаких оправданий не будет, когда его побью. Я — Иэн Гэрри, лучший боец в мире — и точка», — сказал Гэрри в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале UFC.

Бой между Гэрри и Махачевым состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

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