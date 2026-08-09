Ислам Махачев — о победе над Джеком Делла Маддаленой: понял, что его ждёт долгий вечер

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе российский боец Ислам Махачев прокомментировал свою доминирующую победу над Джеком Делла Маддаленой.

«Помню, увидев, как легко прошёл мой первый тейкдаун, я понял, что Джека ждёт долгий вечер», — сказал Махачев в видео, опубликованном официальным YouTube-каналом UFC в преддверии его поединка с ирландцем Иэном Гэрри.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.