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Видео: Марк Цукерберг и Мераб Двалишвили устроили спарринг и бросили друг друга в море

Видео: Марк Цукерберг и Мераб Двалишвили устроили спарринг и бросили друг друга в море
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Известный предприниматель и миллиардер Марк Цукерберг и 35-летний американо-грузинский боец и бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили провели спарринг в открытом море, который закончился тем, что оба побывали за бортом.

На кадрах, которые появились в социальной сети у Цукерберга и Двалишвили, они спаррингуют в «октагоне», установленном посреди воды. В какой-то момент Цукерберг отправил Двалишвили за борт ударом ногой. Однако грузинский боец не остался в долгу и в ответ провёл бросок, отправив миллиардера прямо в море.

«Второй раунд против Марка Цукерберга. Машина против машины. Давай делать это каждый день, Марк», — сказал Двалишвили в полном видео, опубликованном в социальной сети.

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