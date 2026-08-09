Видео: Марк Цукерберг и Мераб Двалишвили устроили спарринг и бросили друг друга в море

Известный предприниматель и миллиардер Марк Цукерберг и 35-летний американо-грузинский боец и бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили провели спарринг в открытом море, который закончился тем, что оба побывали за бортом.

На кадрах, которые появились в социальной сети у Цукерберга и Двалишвили, они спаррингуют в «октагоне», установленном посреди воды. В какой-то момент Цукерберг отправил Двалишвили за борт ударом ногой. Однако грузинский боец не остался в долгу и в ответ провёл бросок, отправив миллиардера прямо в море.

«Второй раунд против Марка Цукерберга. Машина против машины. Давай делать это каждый день, Марк», — сказал Двалишвили в полном видео, опубликованном в социальной сети.