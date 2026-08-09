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Ислам Махачев: я лучший боец в мире и докажу это в Филадельфии

Ислам Махачев: я лучший боец в мире и докажу это в Филадельфии
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев заявил, что перед каждым боем соперники обещают его нокаутировать, но их слова так и остаются словами.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Перед каждым боем все говорят: «Нокаутирую его, я финиширую Ислама, остановлю его борьбу». Но ничего не работает. Буду делать всё, что захочу, закончу этот бой досрочно. Я лучший боец в мире и докажу это в Филадельфии», — сказал Ислам в видео для официального YouTube-канала UFC.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

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