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Ислам Махачев — о начале карьеры: у нас не было хорошей еды, иногда мы спали в машине

Ислам Махачев — о начале карьеры: у нас не было хорошей еды, иногда мы спали в машине
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Чемпион UFC Ислам Махачев рассказал о трудностях, с которыми сталкивался на заре карьеры, а также о том, как они стали мотивацией на пути к успеху.

«Я начал тренироваться, когда мне было семь лет. В Дагестане это образ жизни. Познакомился с Хабибом [Нурмагомедовым] и его отцом, а также со всеми моими братьями, которые сейчас тренируются вместе со мной.

Начинал в очень тяжёлых условиях. У нас не было достаточно хорошей еды. Иногда мы спали в машине, на парковке. Иногда оставались в зале. Но всё равно были сосредоточены и продолжали усердно тренироваться, несмотря ни на что. Так рос, я счастлив, что всё было именно так. Это мотивирует тебя, заставляет становиться голодным до успеха и что-то менять в своей жизни. Именно это сделало меня тем, кем я являюсь сейчас», — сказал Махачев в видео для официального YouTube-канала UFC.

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