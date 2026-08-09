Хабиб Нурмагомедов назвал двух спортсменов, которых считает своими героями

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал двух атлетов, которых считает своими спортивными героями.

— Мне кажется, очень многие люди равняются на вас. Вы для кого-то герой. А кто ваш герой? На кого равняетесь?

— Если говорить о спортсменах, могу назвать бразильца Роналдо и Мохаммеда Али. Вот эти два человека, — сказал Нурмагомедов в видео, опубликованном в аккаунте khann_journey в социальной сети.

49-летний Роналдо — двукратный чемпион мира и двукратный обладатель «Золотого мяча». С 2018-го по 2025-й он владел контрольным пакетом акций испанского «Вальядолида».

Али выступал на профессиональном уровне с 1960 по 1981 год. За это время Мохаммед одержал 56 побед и потерпел пять поражений. Дважды становился абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе. Кроме того, до начала профессиональной карьеры Али выиграл золотую медаль по боксу в полутяжёлом весе на Олимпийских играх — 1960, которые прошли в Риме. Признаётся многими авторитетными СМИ и экспертами как один из лучших спортсменов в истории. Мохаммед Али скончался в возрасте 74 лет в 2016 году.