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Хабиб Нурмагомедов посоветовал проводить меньше времени в телефоне

Хабиб Нурмагомедов посоветовал проводить меньше времени в телефоне
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посоветовал людям меньше времени проводить в телефоне и социальных сетях, сосредоточившись на реальных делах.

«Я бы посоветовал людям меньше времени проводить в телефоне. Мне кажется, сегодня большинство людей слишком много времени проводят в нём — по шесть-семь часов в день. Думаю, нужно просто отложить телефон и заниматься своими делами. Тем, чем вы должны заниматься в жизни. Меньше сидите в социальных сетях. Если хотите проводить там время, хорошо, проводите хотя бы час, но не семь-восемь часов в день», — сказал Нурмагомедов в видео, опубликованном в аккаунте khann_journey в социальной сети.

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