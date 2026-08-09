Ислам Махачев: рыбалка помогает мне подготовиться к новой тренировочной неделе

Чемпион UFC россиянин Ислам Махачев рассказал, как важно бойцам отвлекаться от тренировок в выходные, а также поделился своим увлечением рыбалкой.

«Здесь, в Нью-Джерси, люблю ходить на рыбалку или охоту. Всегда говорю всем бойцам из моей команды: вам нужно заниматься чем-то ещё, а не только ММА и тренировками каждый день. Хотя бы на выходных вы должны куда-то выбираться. Нужно переключаться в выходные, чтобы в понедельник приходить в зал с отдохнувшей и открытой головой.

Если тренируешься пять раз в неделю, а в субботу тоже тренируешься и в воскресенье продолжаешь думать о тренировках, через несколько лет это начнёт тебе мешать. Ты перестанешь любить этот спорт. Рыбалка помогает мне подготовиться к новой неделе на 100%», — рассказал Ислам в видео, опубликованном в официальном аккаунте UFC на YouTube.