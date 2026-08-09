Дакота Дитчева сломала кисти в бою с Дениз Кильхольц на PFL New York

Непобеждённая чемпионка Гран-при PFL — 2024 в наилегчайшем весе, представляющая Англию, Дакота Дитчева рассказала, что сломала руки в бою с Дениз Кильхольц на турнире PFL New York, теперь ей предстоит операция.

«Последние новости: я снова получила травму. Сломала кисти в этом бою. Почувствовала это с самого начала второго раунда. Не сказала об этом своему углу, никому ничего не сказала. На этот раз я не показала, что у меня что-то болит, и никому не сообщила об этом, пока не вышла из клетки. Сейчас снова хожу в шинах, пока мой хирург не определит дальнейшие шаги. Это произойдёт в ближайшие несколько дней.

Кисть, которую изначально не оперировали и которую я сломала в конце прошлого года… Тогда мне сказали, что если не соглашусь на операцию, существует вероятность, что снова сломаю её во время боя. К сожалению, я решила рискнуть и не делать операцию, надеясь, что кисть выдержит без хирургического вмешательства. Но этого не произошло. Так что это не новая травма.

Один из переломов, который у меня был изначально, прекрасно выдержал, я вообще не чувствую боли. Есть лишь небольшой перелом другого пальца, который оказался не таким прочным. Поэтому стараюсь находить в этом положительные моменты. Новых переломов нет. Нужно исправить только небольшую проблему. И, очевидно, в тот раз решение об операции было за мной, решила её не делать. Поэтому сейчас мне приходится расплачиваться за это, и какое-то время я буду вне спорта.

Честно говоря, всю последнюю неделю я без остановки плакала. Кажется, вчера и сегодня — первые дни, когда вообще не плакала. Это меня не остановит. Моя карьера не закончена, хотя в очередной раз мне казалось именно так. Я вернусь. Надеюсь, на этот раз мне удастся вернуться быстрее, чем в прошлый», — рассказала Дитчева в видео, опубликованном на её странице в YouTube.