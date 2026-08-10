«Бой точно дойдёт до решения». Карлос Пратес — о поединке Ислама Махачева с Иэном Гэрри

Бразильский боец полусреднего веса Карлос Пратес заявил, что ирландец Иэн Гэрри победит россиянина Ислама Махачева решением судей в титульном бою на UFC 330.

«На UFC 330 Иэн Гэрри победит Махачева решением судей. Не знаю, будет ли это единогласное или раздельное решение, но бой точно дойдёт до решения», — сказал Пратес в видео, опубликованном официальным аккаунтом UFC в социальной сети Х.

Бой между Махачевым и Гарри состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии. Махачев является действующим чемпионом в полусреднем весе и занимает первое место в рейтинге P4P. В активе российского бойца 28 побед и одно поражение.