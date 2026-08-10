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«Бой точно дойдёт до решения». Карлос Пратес — о поединке Ислама Махачева с Иэном Гэрри

«Бой точно дойдёт до решения». Карлос Пратес — о поединке Ислама Махачева с Иэном Гэрри
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Бразильский боец полусреднего веса Карлос Пратес заявил, что ирландец Иэн Гэрри победит россиянина Ислама Махачева решением судей в титульном бою на UFC 330.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«На UFC 330 Иэн Гэрри победит Махачева решением судей. Не знаю, будет ли это единогласное или раздельное решение, но бой точно дойдёт до решения», — сказал Пратес в видео, опубликованном официальным аккаунтом UFC в социальной сети Х.

Бой между Махачевым и Гарри состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии. Махачев является действующим чемпионом в полусреднем весе и занимает первое место в рейтинге P4P. В активе российского бойца 28 побед и одно поражение.

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