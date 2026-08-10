На аукционе Неймара заплатили $ 60,5 тыс. за встречи с Перейрой и Оливейрой

Неизвестный покупатель заплатил 310 тыс. бразильских реалов ($ 60,5 тыс.) за возможность провести время с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой и экс-чемпионом организации в лёгком весе Чарльзом Оливейрой. Лот был представлен на ежегодном благотворительном аукционе Instituto Projeto Neymar в Сан-Паулу (Бразилия). Об этом сообщает издание MMA Fighting.

В рамках лота покупатель сможет провести день в доме Оливейры в Гуаружа, пообедать и потренироваться вместе с бразильским бойцом. Перейра примет победителя аукциона в США, где также проведёт с ним совместную тренировку и предложит пострелять из лука. Помимо встреч с бойцами UFC, покупатель получил боксёрские перчатки с автографами легендарных американских тяжеловесов Майка Тайсона и Эвандера Холифилда.

Аукцион организован бразильским футболистом Неймаром. Вырученные средства направляются в Instituto Projeto Neymar, который оказывает поддержку примерно 3000 детей и подростков из города Прайя-Гранди. Сумма, собранная на мероприятии в 2026 году, пока не раскрыта. В 2025 году аукцион принёс $ 5,1 млн.