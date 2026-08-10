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Ислам Махачев — Иэн Гэрри: кто победит, опрос пользователей Чемпионата

Как закончится бой Ислама Махачева и Иэна Гэрри?
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16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии состоится бой за титул чемпиона в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и представителем Ирландии Иэном Гэрри. «Чемпионат» предлагает своим читателям пройти опрос и предсказать исход данного противостояния.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

Напомним, Махачев является действующим чемпионом в полусреднем весе и занимает первое место в рейтинге P4P. В активе российского бойца 28 побед и одно поражение. В своём последнем бою он одолел Джека Деллу Маддалену.

У Гэрри — 21 победа и одно поражение. В своём последнем бою в ноябре 2025 года ирландец победил Белала Мухаммада единогласным решением судей.

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