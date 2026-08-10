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«Все его ненавидят, но он очень скилловый боец». Де Риддер — об Анкалаеве

«Все его ненавидят, но он очень скилловый боец». Де Риддер — об Анкалаеве
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Бывший двойной чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе, а ныне боец UFC нидерландец Ренье де Риддер высказался в адрес экс-обладателя титула UFC в категории до 93 кг россиянина Магомеда Анкалаева.

«Я думаю, что в полутяжёлом весе много очень скилловых бойцов. Мы его часто критикуем, но Магомед Анкалаев, на мой взгляд, один из самых высококлассных парней независимо от весовой категории. Все бойцы и все фанаты его ненавидят. Думаю, за последнее выступление. Но нет, я считаю, что он один из самых скилловых бойцов», — приводит слова де Риддера портал MMASucka.

Ренье 35 лет. Нидерландский боец имеет в своём профессиональном рекорде 21 победу, из которых 18 были одержаны досрочно, и четыре поражения. В данный момент Ренье занимает девятое место в топ-15 рейтинга UFC в среднем весе.

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