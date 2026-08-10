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Куиллан Салкиллд ответил, с кем хотел бы провести следующий бой в UFC

Куиллан Салкиллд ответил, с кем хотел бы провести следующий бой в UFC
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12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе австралиец Куиллан Салкиллд выразил желание провести следующий бой против шестого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг француза Бенуа Сен-Дени.

«Я думаю, что бой с БСД — хороший вариант, поскольку его поединок [с Пимблеттом] состоялся не так давно, и он не получил никаких серьёзных повреждений, так что, вероятно, он уже вернулся в спортзал и готов к бою. Поэтому я так считаю, поскольку это кажется более вероятным вариантом. Я за», — приводит слова Салкиллда портал MMA Mania.

Куиллан имеет в своём профессиональном рекорде 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и одно поражение.

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