Жан Силва назвал победителя в бою Махачев — Гэрри

Шестой номер рейтинга UFC в полулёгком весе бразилец Жан Силва высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Мне нравится Иэн Гэрри, я отдам предпочтение ему», — приводит слова Силвы портал Sherdog.

Жану 29 лет. В качестве профи бразильский атлет дебютировал в ММА в 2016 году. В своём рекорде Силва имеет 17 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения.