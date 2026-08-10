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Жан Силва назвал победителя в бою Махачев — Гэрри

Жан Силва назвал победителя в бою Махачев — Гэрри
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Шестой номер рейтинга UFC в полулёгком весе бразилец Жан Силва высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Мне нравится Иэн Гэрри, я отдам предпочтение ему», — приводит слова Силвы портал Sherdog.

Жану 29 лет. В качестве профи бразильский атлет дебютировал в ММА в 2016 году. В своём рекорде Силва имеет 17 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения.

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