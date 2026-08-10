«Кусок дерьма». Шон Стрикленд раскритиковал Трампа за дело Эпштейна

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд заявил, что его исключили из мероприятий UFC, связанных с турниром в Белом доме, поскольку организаторы ожидали, что он в прямом эфире ответит президенту США Дональду Трампу на вопросы, касающиеся дела Джеффри Эпштейна.

«Мне не дали аккредитацию [на турнир UFC в Белом доме]. Мне не дали пропуска. Было большое мероприятие для фанатов, куда пришли все бойцы, и меня не пустили.

Я не виню UFC, поскольку в ином случае вышел бы туда на сцену с микрофоном и сказал: «Эй, ребята, эти ******* педофилы, что вы, *****, здесь делаете? ******* Трамп. Сколько раз ваше имя упоминалось в списке Эпштейна?» Так что не могу их винить. Люди спрашивают: «Зачем тебе это нужно?» Я отвечаю: «Чувак, я могу разделить политику и бои». Турнир UFC в Белом доме — это крутое событие. Это мероприятие, которое бывает раз в жизни. Конечно, я бы пошёл. Но я не виню руководство UFC и не виню работников Белого дома, поскольку Трамп — это кусок дерьма. Я бы точно сказал это в прямом эфире.

Трамп неохотно подписал закон о публикации документов Эпштейна. Трамп поручил своему личному адвокату Тодду Бланшу заниматься всеми публикациями и редактированием файлов. Затем Тодд Бланш берёт интервью у Гислейн Максвелл, и на следующий день она уже находится в хорошей тюрьме. Я считаю, что Трамп защищает и скрывает влиятельных людей.

У меня есть приятель, который работает тюремным надзирателем, и он рассказывал мне о тюрьме, где она находится. Чувак, там хорошо. Я мог бы пойти в эту, *******, тюрьму. Там есть телевизоры и щенки. Как это может вас не беспокоить? Как вы могли услышать это и не сказать: «Что за херня?» Я просто не понимаю, как вы можете не беспокоиться. Даже не говорю, что это сделал Трамп, но я считаю, что Трамп защищает и скрывает влиятельных людей. Мне всё равно, как сильно вы меня ненавидите, вы не сможете оправдать его для меня», — приводит слова Стрикленда портал Low Kick MMA.

Имя Трампа фигурирует в документах, связанных с Эпштейном, как и имена многих известных личностей. Имя встречается в бортовых журналах, контактных книгах, свидетельских показаниях, судебных документах и ​​следственных записях.

Эпштейн умер в федеральной тюрьме в столичном исправительном центре Манхэттена 10 августа 2019 года, ожидая суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.