Бывший двойной чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе, а ныне боец UFC нидерландец Ренье де Риддер откровенно рассказал о своей самой большой ошибке в среднем весе UFC.

«Средний вес по-прежнему великолепен – там происходит много интересного – но я никогда не вернусь обратно. Всё кончено: полутяжёлый вес – мой дом. Я очень доволен тем, что произошло. Но если бы я был немного честнее с собой, то шесть раз за чуть больше года согнать в 84 кг – это просто самая глупая хрень, которую я когда-либо делал. Это всё фальшь. Пора что-то придумать с этой сгонкой веса, поскольку это сильно ограничивает нас, бойцов, в плане активности. Так странно, что мы оказались здесь. Все сбрасывают 10% своего веса. Все оказываются в невыгодном положении во время боя. Зачем мы до сих пор этим занимаемся?» — приводит слова де Риддера портал Low Kick MMA.