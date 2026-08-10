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«Не «убьёт», но победит». Гвоздик ответил, кто мог бы побить Бетербиева и Бивола

«Не «убьёт», но победит». Гвоздик ответил, кто мог бы побить Бетербиева и Бивола
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Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе, а также бронзовый призёр Олимпиады-2012 по боксу украинец Александр Гвоздик назвал боксёра, способного побить именитых россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Бенавидес очень быстрый. Он круто умеет поглощать удары. Кто его сможет остановить? Я не знаю. Но если бы состоялись его бои с Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, то я бы ставил на Бенавидеса. Не скажу, что он их «убьёт», но думаю, что он бы их победил. Думаю, что пиковый Бетербиев был бы более сложным соперником для Бенавидеса. Смог бы перебить на средней – ближней дистанции. Он физически очень сильный. Было бы интересно посмотреть. А с Биволом… Мне кажется, что именно стилистически Бенавидес будет для Бивола проблемой. Вот так мне кажется. Но все эти парни — очень крутые боксёры. Был бы рад увидеть все эти бои», — приводит слова Гвоздика портал vRINGe.com.

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