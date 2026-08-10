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Мурат Гассиев оценил решение Усика отказаться от чемпионских титулов

Мурат Гассиев оценил решение Усика отказаться от чемпионских титулов
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32-летний чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев высказался насчёт решения непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях украинца Александра Усика отказаться от всех своих титулов и сделать их вакантными.

«Только Усик знает, правильное это решение или нет. Не знаю, в чём причина этого поступка. Возможно, он не хотел большего. Раньше он был абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе, а потом и в супертяжёлом весе.

Сейчас Усик будет делать всё, что захочет, а завтра, может быть, скажет: «Я на пенсии». Или сообщит: «Я возвращаюсь на ринг». Я не знаю, [может быть, поступит] как Тайсон Фьюри после боя с [Владимиром] Кличко, он ушёл на пенсию, кажется, на три года или на два с половиной.

Я никого не осуждаю. Но уважаю, я уважаю любое его решение», — приводит слова Гассиева издание The Sun.

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