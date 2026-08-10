«Было нелегко». Чемпион UFC Ислам Махачев поймал акулу в Атлантическом океане

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев сообщил, что во время рыбалки на берегу Атлантического океана смог поймать акулу.

«Было нелегко», — подписал видео Махачев, опубликовав его в своём телеграм-канале.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

В следующем поединке, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии (США), Махачев сразится с первым номером рейтинга UFC в полусреднем весе ирландцем Иэном Гэрри.