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Топ-боец UFC дал прогноз на бой Махачев — Гэрри

Топ-боец UFC дал прогноз на бой Махачев — Гэрри
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Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Шон Брэди высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Гэрри высокий и длиннорукий, но он не такой, как Моралес, который является большим и сильным бойцом. Иэн не может нокаутировать соперника, у него нет такой возможности. Не думаю, что Исламу будет слишком сложно перевести Гэрри.

Иэн высокий, но его размах рук всего 188 см. Но не 200 см, в таком случае его руки было бы намного сложнее преодолеть. Я думаю, что это будет односторонняя борьба в исполнении Ислама — он переведёт Иэна и, думаю, одержит победу болевым приёмом», — приводит слова Брэди аккаунт Title Fight в социальной сети Х.

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