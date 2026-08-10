Топ-боец UFC дал прогноз на бой Махачев — Гэрри

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Шон Брэди высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Гэрри высокий и длиннорукий, но он не такой, как Моралес, который является большим и сильным бойцом. Иэн не может нокаутировать соперника, у него нет такой возможности. Не думаю, что Исламу будет слишком сложно перевести Гэрри.

Иэн высокий, но его размах рук всего 188 см. Но не 200 см, в таком случае его руки было бы намного сложнее преодолеть. Я думаю, что это будет односторонняя борьба в исполнении Ислама — он переведёт Иэна и, думаю, одержит победу болевым приёмом», — приводит слова Брэди аккаунт Title Fight в социальной сети Х.