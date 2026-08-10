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Мурат Гассиев отреагировал на желание 42-летнего Чисоры подраться с ним

Мурат Гассиев отреагировал на желание 42-летнего Чисоры подраться с ним
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32-летний чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев (33-2, 26 КО/ТКО) отреагировал на желание 42-летнего двукратного претендента на титул, чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (2012-й и 2022-й) англичанина Дерека Чисоры (36-14, 23 КО/ТКО) провести с ним поединок.

«Дерек всегда хочет меня побить, подраться со мной. Как будто я его враг. Не знаю почему, но он мой друг. Я его уважаю, он хороший парень и боец. Если этот бой интересен мне, ему, любителям бокса, промоутерам, то почему бы и нет, давайте проведём этот бой», — приводит слова Гассиева издание The Sun.

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