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Мурат Гассиев оценил многообещающего непобеждённого британца

Мурат Гассиев оценил многообещающего непобеждённого британца
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32-летний чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев (33-2, 26 КО/ТКО) лестно высказался в адрес 21-летнего непобеждённого обладателя титулов WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британца Мозеса Итаумы (14-0, 12 КО/ТКО).

«Конечно, он очень хорош, талантлив, сообразителен, силён. Но только время покажет, хорош он или нет. Но сейчас он на высшем уровне», — приводит слова Гассиева издание The Sun.

Напомним, следующий бой Итаума проведёт 29 августа. Его соперником станет бронзовый призёр ОИ-2016 по боксу хорват Филип Хргович (20-1, 15 КО/ТКО), а на кону противостояния будет стоять титул IBF в супертяжёлом весе.

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