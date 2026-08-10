«Он полный придурок, никогда мне не нравился». Топ-боец UFC раскритиковал Иэна Гэрри

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Шон Брэди критично высказался в адрес первого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иэна Гэрри.

«Я не знаю, управляет ли Гэрри его жена и указывает ли ему, что говорить… Ты приезжаешь в Филадельфию, которая является одним из самых пролетарских городов США, и ноешь, рассказывая, что у тебя порвалась перчатка и под ногтями находится грязь.

Иэн Гэрри полный придурок, и я никогда не был фанатом этого парня. Даже если это всё [его образ] фальшивка, то он мне никогда не нравился», — приводит слова Брэди аккаунт Title Fight в социальной сети Х.