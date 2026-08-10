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«Это полная фальшь. Мне в лицо не говорят гадости». Иэн Гэрри — о хейте со стороны фанатов

«Это полная фальшь. Мне в лицо не говорят гадости». Иэн Гэрри — о хейте со стороны фанатов
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Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иэн Гэрри выразил уверенность, что ненависть со стороны фанатов ММА по отношению к нему существует лишь в пределах интернета и социальных сетей.

«То, как относятся к бойцам в соцсетях и интернете, — это полная фальшь. Если бы кто-то сказал это мне в лицо… Во-первых, для этого нужно быть очень самоуверенным, чтобы сказать гадость мне в лицо. Но они так не делают. Я вам хочу сказать, что отношение фанатов ММА [к бойцам] в интернете довольно жёсткое.

Вот пример: Пэдди проиграл Джастину, и все говорили ему, что он такой и сякой. Затем Пэдди выходит в октагон, душит Бенуа Сен-Дени, и все начинают говорить: «Он невероятен». Фанаты настолько зациклены на моменте. Они настолько предвзяты, что трудно составить о них мнение. Что я знаю точно, так это то, что всё, о чём говорится в интернете, — это остаётся в интернете», — приводит слова Гэрри портал Low Kick MMA.

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