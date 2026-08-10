Хабиб заявил, что потерял нескольких спонсоров из-за публичной поддержки Палестины

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что вместе со своими одноклубниками потерял несколько спонсорских соглашений из-за публичной поддержки Палестины в конфликте с Израилем.

«90% людей знают, что это [политика Израиля в отношении народа Палестины] такое — это геноцид. Величайшая ответственность — хотя бы рассказать об этом людям. Хорошо, может быть, вы ничего не можете сделать, но просто не молчите. Я скажу это с точки зрения спортсмена. Можете себе представить, когда вы делаете пост об этом, вы теряете контракты, вы теряете спонсорство. Многие спонсоры не хотят работать с некоторыми спортсменами, которые поддерживают Палестину. Забудьте о поддержке, они расторгают контракты. Думаете, со мной такого не случалось? Или с Исламом Махачевым или Усманом Нурмагомедовым? С нами тоже такое случалось. Мы тоже потеряли много денег. Но по сравнению с человеческой жизнью деньги — ничто», — сказал Нурмагомедов во время встречи с фанатами в Нью-Джерси.