Камил Гаджиев сказал, кто должен стать следующим соперником Волкова в UFC

Российский промоутер Камил Гаджиев считает, что следующим соперником соотечественника Александра Волкова должен стать бывший претендент на титул француз Сириль Ган.

«Бой Волков – Ган напрашивается. В прошлый раз Сашу обокрали, поэтому нужен реванш. Это шикарный шанс для Александра. Главный плюс Волкова в том, что он не боится Гана – он уже с ним дрался.

Наверное, Ган будет фаворитом. За него говорит психология: он победил Перейру и хорошо выглядел в первом раунде боя с Аспиналлом. Но у Волкова точно хорошие шансы», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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