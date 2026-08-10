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«Не удивляйтесь, если увидите нового чемпиона». Боец UFC — о поединке Махачев — Гэрри

«Не удивляйтесь, если увидите нового чемпиона». Боец UFC — о поединке Махачев — Гэрри
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31-летний боец UFC, выступающий в лёгком весе, американец Джалин Тёрнер высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Я некоторое время тренировался с Иэном Гэрри и знаю, на что он способен в бою. Не удивляйтесь, если после турнира UFC 330 вы увидите нового чемпиона в полусреднем весе, вот и всё, что я могу сказать», — приводит слова Тёрнера аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

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