15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
RIZIN FF 54
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
08:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье назвал позитивную сторону своего ареста в конце июня

Дастин Порье назвал позитивную сторону своего ареста в конце июня
Комментарии

37-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье прокомментировал арест, назвав последствия болезненными, но, возможно, необходимыми.

21 июня Порье сняли с рейса и задержали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Видео с нательной камеры офицера полиции показали, как он вступает в конфликт с представителем власти, после чего на него надели наручники.

«Всякое случается. Мы живём, растём, и это событие изменит мою жизнь. Я знаю, что говорил об этом несколько раз в разных шоу, но, возможно, это должно было произойти. Теперь мой сын, моя дочь никогда не увидят меня пьяным, как я видел своего отца. Знаете, я буду тем, кто снимет это семейное проклятие. На этом всё закончится. Всё хорошо, чувак. Я работаю над собой день за днём, и это [проблемы с психикой] то, что никогда не исправить, понимаешь? Я годами боролся с этим.

И сейчас делаю всё, что нужно. У меня и моей семьи отличная поддержка, всё хорошо. Я не верю, что это когда-либо получится исправить. Нет момента озарения. Нет волшебной таблетки. Не бывает такого дня, когда ты просыпаешься и все психологические проблемы исчезают. Каждый божий день мне приходится читать, писать и делать то, чему я научился на терапии, что помогло мне почувствовать себя лучше, что помогло мне контролировать свои мысли», — приводит слова Порье портал MMA News.

Материалы по теме
Дастин Порье раскрыл, как в UFC отреагировали на его арест в нетрезвом виде в аэропорту
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android