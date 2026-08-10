Марвин Веттори проведёт следующий поединок в UFC с бойцом родом из Чечни — инсайдер

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в средней весовой категории итальянец Марвин Веттори проведёт следующий бой с 29-летним бойцом UFC австрийцем чеченского происхождения Исмаилом Наурдиевым на турнире UFC 332, который пройдёт 3 октября в Солт-Лейк-Сити, США. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер под ником realkevink на своей странице в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Марвина 19 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, 10 поражений, а один бой закончился ничьей. В качестве профи Веттори дебютировал в 2012 году.

В профессиональном рекорде Наурдиева 25 побед, из которых 13 были одержаны нокаутом, и восемь поражений. В ММА Исмаил дебютировал в 2012 году.