«Многие фанаты разочарованы». Топ-боец UFC объяснил, почему недоволен турниром UFC 330

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Шон Брэди объяснил, почему он остался недоволен кардом турнира UFC 330, который пройдёт 16 августа в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

«Знаю, что многие фанаты разочарованы, уже говорил об этом в своём подкасте, поскольку мне последние дни приходят сообщения, где люди спрашивают, почему я не дерусь на турнире в Филадельфии. До ивента осталось всего ничего, никого больше не добавят.

Знаю, что мой товарищ по команде Джо Пайфер должен был выступить на этом турнире, но Кайо Борральо, его соперник, был вынужден сняться. [От нашего города] Заявлен только Джеремайя Уэллс, это буквально всё. Здорово, что у нас два титульных боя, но остальная часть турнира довольно разочаровывает… Просто жаль, что они не включили в кард больше местных бойцов», — приводит слова Брэди портал Low Kick MMA.