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«Может перегореть». Андрей Пуляев поделился ожиданиями от боя Нурмагомедов — Ядонг

«Может перегореть». Андрей Пуляев поделился ожиданиями от боя Нурмагомедов — Ядонг
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Российский боец UFC Андрей Пуляев высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественником Умаром Нурмагомедовым и китайцем Сонгом Ядонгом, который состоится 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

«Умар — очень опытный спортсмен, так что локация и соперник на него никак не повлияют. А вот на Сонга это повлиять может — родная публика, родная страна могут его поджать, он может перегореть от этого», — приводит слова Пуляева издание MMA.Metaratings.ru.

Сонгу Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед, четыре поражения и одна ничья.

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Опубликован постер турнира UFC с Умаром Нурмагомедовым и Сонг Ядонгом
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