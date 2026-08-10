Даниэль Кормье ответил, кто победил бы в потенциальном поединке — Хабиб или Махачев

Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а ныне аналитик и комментатор лиги американец Даниэль Кормье предположил, кто вышел бы победителем в потенциальном противостоянии между именитыми россиянами Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым.

— Хабиб или Махачев?

— Хабиб, всегда — сказал Кормье в интервью на YouTube-канале ALG Global.

Сам Кормье хорошо знаком с дагестанской школой. В прошлом он был борцом международного уровня, представлял США на Олимпийских играх, а позднее долгое время тренировался вместе с Нурмагомедовым и Махачевым в зале American Kickboxing Academy.