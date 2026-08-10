Даниэль Кормье объяснил, почему проиграл в реванше с Джоном Джонсом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказался о поражении в реванше с Джоном Джонсом, состоявшемся в июле 2017 года на турнире UFC 219.

«Это был именно тот бой, к которому мы очень долго и тщательно готовились. Но есть одна важная вещь, которую я тогда осознал — этот парень никогда не стоит на месте и постоянно продолжает развиваться. Его аналитический ум работает буквально каждую секунду, он постоянно ищет новые пути к победе. Иногда в большом успехе скрывается слишком много комфорта. Вот почему он смог меня победить, Джон проделал огромную работу и отлично подготовился к этому бою», — сказал Кормье в интервью YouTube-каналу ALF Global.