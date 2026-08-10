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Салкиллд рассказал, кого видит следующим соперником после победы над Гамротом

Салкиллд рассказал, кого видит следующим соперником после победы над Гамротом
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Австралийский боец смешанных единоборств Куиллан Салкиллд после победы над Матеушем Гамротом на UFC Vegas 120 заявил, что его следующим соперником должен стать француз Бенуа Сен-Дени.

UFC 2026. UFC Fight Night 284, Лас-Вегас, США
Матеуш Гамрот — Куиллан Салкиллд (W)
09 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Матеуш Гамрот
Окончено
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Куиллан Салкиллд

«Да, чёрт возьми, я на 100% согласен. Это следующий шаг: сначала топ-15, затем топ-10, а теперь мы выходим на очень статусные поединки. Бенуа Сен-Дени — тот соперник, за которым я некоторое время слежу. То же самое касается всех бойцов из топ-5, главное, чтобы победа над ними приближала меня к титульному бою. Похоже, Сен-Дени — единственный из них, кто пока не занят. Да, он идёт после поражения, но в том бою не получил серьёзных повреждений, так что думаю, это был бы интересный поединок», — приводит слова Салкиллда издание Bloody Elbow.

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