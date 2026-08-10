Салкиллд рассказал, кого видит следующим соперником после победы над Гамротом

Австралийский боец смешанных единоборств Куиллан Салкиллд после победы над Матеушем Гамротом на UFC Vegas 120 заявил, что его следующим соперником должен стать француз Бенуа Сен-Дени.

«Да, чёрт возьми, я на 100% согласен. Это следующий шаг: сначала топ-15, затем топ-10, а теперь мы выходим на очень статусные поединки. Бенуа Сен-Дени — тот соперник, за которым я некоторое время слежу. То же самое касается всех бойцов из топ-5, главное, чтобы победа над ними приближала меня к титульному бою. Похоже, Сен-Дени — единственный из них, кто пока не занят. Да, он идёт после поражения, но в том бою не получил серьёзных повреждений, так что думаю, это был бы интересный поединок», — приводит слова Салкиллда издание Bloody Elbow.