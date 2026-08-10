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Дана Уайт пообещал возвращение UFC в Ирландию в ближайшие 10 лет

Дана Уайт пообещал возвращение UFC в Ирландию в ближайшие 10 лет
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Президент UFC Дана Уайт пообещал, что Ultimate Fighting Championship (UFC) вернётся в Ирландию в ближайшие 10 лет.

«Да, 100%, это произойдёт в ближайшие 10 лет. Мы ещё вернёмся сюда, в Ирландию. Посмотрим, что произойдёт в следующие выходные», — сказал Уайт в прямом эфире на Kick-канале Нины Драмы, намекнув на предстоящий поединок между между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

Последний турнир UFC в Ирландии прошёл в 2015 году — это был UFC Fight Night 76 в Дублине, в главном событии которого местный боец Пэдди Хулохан встретился с Луисом Смолкой.

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