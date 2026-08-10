15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
RIZIN FF 54
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
08:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье после победы над Гамротом включил Салкиллда в элиту лёгкого веса

Кормье после победы над Гамротом включил Салкиллда в элиту лёгкого веса
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что Куиллан Салкиллд после победы над Матеушем Гамротом на UFC Fight Night 284 заслужил место в элите лёгкого веса.

UFC 2026. UFC Fight Night 284, Лас-Вегас, США
Матеуш Гамрот — Куиллан Салкиллд (W)
09 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Матеуш Гамрот
Окончено
SUB
Куиллан Салкиллд

«Я бы, наверное, мог назвать несколько сценариев того, как сложится этот бой. Но то, что Куиллан Салкиллд заставит Матеуша Гамрота сдаться, точно не входило в их число. Теперь Куиллан Салкиллд сделал с Бенеилом Дариушем и Матеушем Гамротом то же, что Чарльз Оливейра, только быстрее и, честно говоря, лучше.

Всегда интересно, когда молодой проспект действительно заявляет о себе на элитном уровне, ты понимаешь, что он способен добиться большего, чем многие от него ожидали. Это была не просто победа — это было заявление о себе.

Я бы не расстроился, если бы этому молодому бойцу дали Чарльза Оливейру. Не расстроился бы и в случае с Пэдди Пимблеттом. Или с Бенуа Сен-Дени — с кем-то примерно из этого диапазона, кто позволит ему продолжить подниматься в рейтинге в случае победы. Сейчас сложно представить стилистически неудобного соперника, с которым он не смог бы справиться», — сказал Кормье в видео для своего YouTube-канала.

Читать далее:
Салкиллд рассказал, кого видит следующим соперником после победы над Гамротом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android