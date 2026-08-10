Кормье после победы над Гамротом включил Салкиллда в элиту лёгкого веса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что Куиллан Салкиллд после победы над Матеушем Гамротом на UFC Fight Night 284 заслужил место в элите лёгкого веса.

«Я бы, наверное, мог назвать несколько сценариев того, как сложится этот бой. Но то, что Куиллан Салкиллд заставит Матеуша Гамрота сдаться, точно не входило в их число. Теперь Куиллан Салкиллд сделал с Бенеилом Дариушем и Матеушем Гамротом то же, что Чарльз Оливейра, только быстрее и, честно говоря, лучше.

Всегда интересно, когда молодой проспект действительно заявляет о себе на элитном уровне, ты понимаешь, что он способен добиться большего, чем многие от него ожидали. Это была не просто победа — это было заявление о себе.

Я бы не расстроился, если бы этому молодому бойцу дали Чарльза Оливейру. Не расстроился бы и в случае с Пэдди Пимблеттом. Или с Бенуа Сен-Дени — с кем-то примерно из этого диапазона, кто позволит ему продолжить подниматься в рейтинге в случае победы. Сейчас сложно представить стилистически неудобного соперника, с которым он не смог бы справиться», — сказал Кормье в видео для своего YouTube-канала.