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Шара Буллет — об Овечкине: особо за хоккеем не слежу, но знаю о нём как о легенде

Шара Буллет — об Овечкине: особо за хоккеем не слежу, но знаю о нём как о легенде
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов назвал нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина легендой хоккея.

«Мы с ним немного пообщались. Я особо за хоккеем не слежу, но знаю о нём как о легенде. Не следил и не могу сказать много о нём как о человеке, просто знаю, что он большая легенда и заслуженный хоккеист России», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

40-летний Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Уэйну Гретцки (894). По количеству голов с учётом плей-офф Александр уступает канадцу, на счету которого 1016 шайб. В активе россиянина 1006 голов.

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