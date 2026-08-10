Нейт Диаз ответил Джейку Полу на призыв к реваншу в ММА

Бывший боец UFC Нейт Диаз отреагировал на вызов Джейка Пола, который назвал его соперником по своему дебютному бою в ММА. Американец дал краткий ответ в социальной сети Х.

«Подтягивайся, чёрт возьми», — написал Диаз в ответ на видео Пола, где тот обвинил бывшего бойца UFC в том, что он уклоняется от реванша.

Пол и Диаз уже встречались в боксёрском поединке в августе 2023 года. Тогда блогер победил единогласным решением судей после 10 раундов. Бой прошёл на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе, США.

В мае этого года Диаз выступал на первом турнире MVP по ММА на Netflix, где проиграл Майку Перри техническим нокаутом во втором раунде. После боя Диаз заявил, что хотел бы реванша с Перри, однако Платиновый выбрал другого соперника, 29 августа он встретится с Диллоном Дэнисом.