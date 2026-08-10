Ислам Махачев: публика будет на моей стороне, потому что никто не любит Иэна Гэрри

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев заявил, что публика на UFC 330 будет на его стороне, потому что ирландца Иэна Гэрри никто не любит.

«Он ведёт себя как плохой парень, пытается много говорить на интервью, говорить всякие плохие вещи. Но я знаю, какой он на самом деле. Он скромный парень. Если нет, сделаем его скромным. Я уважаю всё, чего Иэн добился, все его навыки, его опыт.

Но думаю, публика будет на моей стороне, потому что никто не любит моего соперника. Ребята, мы сделаем его скромнее. Заставим его проявлять уважение», — сказал Ислам в видео, опубликованном в официальном аккаунте UFC на YouTube.