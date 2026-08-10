Стример рассказал, что Хабиб предложил ему помощь на случай спарринга со Стриклендом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сделал предложение стримеру Sneako (настоящее имя — Нико Кеннет) после того, как узнал о его спарринге с Шоном Стриклендом.

По словам стримера, он недавно показал Хабибу фотографию со своего спарринга со Стриклендом, который прошёл в 2024 году в UFC Performance Institute в Лас-Вегасе. Хабиб удивился и спросил, зачем Снико решил драться с чемпионом UFC в среднем весе.

«Показал ему фотографию, где мы с Шоном Стрикландом дерёмся. Он посмотрел и говорит: «Это ты?! Что ты делаешь? Зачем ты вообще это сделал? Тебе нужно спорить с ним на дебатах, а не драться в октагоне. Ты должен сражаться в своём мире, а не в его». Я ответил: «Ну, он сам предложил подраться. Он предложил мне поспарринговать, поэтому я и вышел на спарринг». Он спрашивает: «Зачем ты это сделал?» Я говорю: «Он сказал, если мы подерёмся, потом сможем устроить дебаты». Стрикленд это знает. Он сказал, если подерёмся, даст интервью. Такова была наша договорённость. Вы помните тот стрим? Не знаю, сколько здесь осталось тех же зрителей.

Он посмотрел на меня, потом снова на фотографию, потом опять на меня и говорит: «Зачем ты это сделал?» А я ему: «Ну, это было несколько лет назад. Я ведь не был отправлен в нокдаун, меня не роняли. Он действующий чемпион UFC в среднем весе, весил 230 фунтов, а я — 160».

Он сказал: «Вот почему тебе не нужно тренироваться. Если тебе понадобится подраться со Стриклендом, позвони мне. В следующий раз, когда Стрикленд приедет, звони мне. А когда дело дойдёт до дебатов, тебе нужно набираться знаний в дебатах. Это твой бой, а это мой бой. У меня есть мышцы, а тебе нужны знания». Я ответил: «Хорошо, братан», — рассказал Sneako во время стрима в Kick.