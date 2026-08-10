Дана Уайт подтвердил, что у Армана Царукяна должен был быть другой соперник на UFC 331

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что второй номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян должен был встретиться с другим соперником на UFC 331, но бой сорвался, ему на замену вышел бразилец Маурисио Руффи.

«Нет. Его первоначальный бой сорвался», — ответил Уайт на вопрос, был ли Руффи первым выбором для боя с Царукяном, во время турнира Zuffa Boxing в Дублине.

Турнир UFC 331 состоится 19 сентября в Лос-Анджелесе. Изначально Царукян должен был встретиться с Чарльзом Оливейрой в соглавном событии вечера, но реванш сорвался после трагической смерти товарища Оливейры по команде — бойца UFC Аллана Насименто, который скончался от сердечного приступа 3 августа.