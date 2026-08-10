Матеуш Гамрот впервые прокомментировал поражение от Куиллана Салкиллда

Польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот впервые высказался о поражении сабмишеном от Куиллана Салкиллда в главном бою UFC Vegas 120, заявив, что этот проигрыш не станет концом его истории.

«Я проиграл. Но это поражение не заканчивает мою историю. Иду по этому пути уже много лет, он научил меня тому, что спорт, как и жизнь, не всегда даёт нам то, ради чего мы так усердно работаем. Иногда вместо победы мы получаем урок. Иногда вместо поднятой в знак триумфа руки сталкиваемся с тишиной, которая заставляет нас заглянуть глубже в себя. Я был на вершине, был на самом дне. Я побеждал, проигрывал, падал и возвращался. И именно поэтому знаю, что мой путь ещё не окончен», — написал Гамрот в социальной сети.