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Матеуш Гамрот впервые прокомментировал поражение от Куиллана Салкиллда

Матеуш Гамрот впервые прокомментировал поражение от Куиллана Салкиллда
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Польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот впервые высказался о поражении сабмишеном от Куиллана Салкиллда в главном бою UFC Vegas 120, заявив, что этот проигрыш не станет концом его истории.

UFC 2026. UFC Fight Night 284, Лас-Вегас, США
Матеуш Гамрот — Куиллан Салкиллд (W)
09 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Матеуш Гамрот
Окончено
SUB
Куиллан Салкиллд

«Я проиграл. Но это поражение не заканчивает мою историю. Иду по этому пути уже много лет, он научил меня тому, что спорт, как и жизнь, не всегда даёт нам то, ради чего мы так усердно работаем. Иногда вместо победы мы получаем урок. Иногда вместо поднятой в знак триумфа руки сталкиваемся с тишиной, которая заставляет нас заглянуть глубже в себя. Я был на вершине, был на самом дне. Я побеждал, проигрывал, падал и возвращался. И именно поэтому знаю, что мой путь ещё не окончен», — написал Гамрот в социальной сети.

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